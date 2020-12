Ooni Ile Ife: Emir Kano bẹ ààfin Ọọ̀ni wò, Ọọni Ogunwusi ṣàlàyé ìpayà tó gbòde lórí yíyọ tí Ganduje yọ Sanusi lóyé Emir Kano

Ọọni ile ifẹ ṣalaye pe nigba ti ijọba ipinlẹ Kano rọ Emir Sanusi Lamido Sanusi loye to yan Emir Ado Bayero sipo, ọkan ọpọ eeyan lo n gbọn riri nitori ko si ẹni to mọ ibi ti afẹfẹ ọrọ naa yoo fẹ si.

"Ọlọrun ṣeun fun alaafia to jọba nigba ti Emir tuntun joye ni ilu Kano. Gbogbo wa lẹru ba lori iyipo pada to waye ni Kano nitori a mọ pe wahala yoo wa ni Naijiria bi wahala ba bẹ silẹ ni ilu Kano, ṣugbọn a dupẹ lọwọ Ọlọrun pe alaafia jọba."

Ọọni Ogunwusi ṣalaye pe lara ohun to mu alaafia jọba lorilẹede Naijiria ni irẹpọ to wa laarin awọn ọbalaye, paapaa julọ gẹgẹ bi Ọọni ana, Okunade Sijuwade Olubuse II, Emir ana ni ilu Sokoto, Alhaji Ado Bayero pẹlu Obi ana ni ilu Onitsha ṣe ba ara wọn dọrẹ pọ, eleyi to ni o ṣe ọpọlọpọ anfani fun orilẹede Naijiria.