Awolowo: Àwọn èèkàn ìlú péjú s'Ibadan níbi ìsìnkú màmá Omotola àkọ́bí obìnrin Awolowo tó wọ káà ilẹ̀ lọ

Ninu iwaasu rẹ, Alufaa Archbishop ijọ Methodist to ti fẹyin bayii, the Most Reverend Ayo Ladigbolu sọ pe mama Omotola fiwa jọ Oloye ati mama H.I.D. Awolowo nipa ṣiṣe aanu fawọn eeyan.