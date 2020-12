Alaafin Oyo: Oba Lamidi Adeyemi ní ''tí a bá yọwọ́ àwọn ọba alayé kúrò, kò ní sí Nàìjíríà mọ́

Alaafin sọ fun Ado-Bayero pe inu oun dun pẹlu baba rẹ to ti waja nitori awọn jọ ja fita fita fun ida marun un owo to n lọ si ijọba ibilẹ tawọn ọba n jẹ anfaani rẹ lonii awọn si ṣẹgun.

Oba Adeyemi ni oun yoo teṣiwaju lati maa ja fun awọn ọba alaye nitori awọn gan an ni oṣuka ti ko jẹ ki ẹru awujọ yi danu.

O ni oun pinnu lati kan si Alaafin fun itẹsiwaju ibaṣepọ to ti pẹ to wa laarin baba oun, Emir ilu Kano to ti waja ati Oba Adeyemi.