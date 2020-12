Kìí ṣéé àwàdà, Ẹ wó arákùnrin Kenya tó 'jíǹde' ní mọ́ṣúárì tó padà wá kú

Gẹgẹ bi ohun ta ri ka lawọn iwe iroyin ilẹ naa, wọn ni lọsẹ to kọja lawọn to n tọju oku ṣaadede rii to taji lasiko ti wọn n palẹmọ oku rẹ.