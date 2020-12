Tottenham sọ ọjọ́ ìsinmi olóyin di ''Black Sunday'' mọ́ Arsenal lọ́wọ́ pẹ̀lú ìgbájú-ìgbámú

Ki a to wi, ki a to fọ, ẹlẹsẹ ayo, Heung-Min Son ṣi gbada lori Eṣu lẹyin to gba goolu goolu aramọnda kan wọle Arsenal ni bii iṣẹju mẹtala.