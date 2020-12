Ghana election: Ààrẹ Akufo-Addo la Mahama mọ́lẹ̀ wọlé ìbò ààrẹ Ghana fún sáà kejì

Ta ni Nana Akufo- Addo to wọle ibo aarẹ Ghana lẹẹkeji?

Oun si ni alaga ajọ ECOWAS to n ri si ọrọ aje awọn orilẹede to wa ni iwọ oorun ilẹ Afirika bayii.

Lọjọ kẹsan an oṣu kejila ọdun 2016 ni Akufo-Addo tun gbegba ibo aarẹ ninu eyi to ti fẹyin aarẹ Johna Mahama to wa lori oye gbalẹ ti o si wọle.