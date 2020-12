Igbo Olodumare: Ohun gbogbo tó wà nínú ìwé Fagunwa ló wà nínú igbó náà

Fun igba akọkọ, ẹnu alagba Daniel Olorunfemi Fagunwa, ti ọpọ eeyan mọ si D.O Fagunwa ni wọn ti gbọ nipa Igbo Olodumare.

Idi ni pe akọni onkọwe naa kọ iwe kan to pe akọle rẹ ni Igbo Olodumare, ti ọpọ eeyan si maa n ro pe arosọ lasan ni iwe naa.

Irinajo si Igbo Olodumare lati ilu Okegbo, to wa loju ọna Ife si Ondo si to ogun Kilomita.

Sugbọn ẹ jẹ ka wo awọn ohun to wa ninu igbo naa to farapẹ awọn ohun ti Fagunwa mẹnuba ninu iwe rẹ.

Awọn ohun aramọnda to wa ninu Igbo Olodumare:

Abawọle Igbo Olodumare:

Ni ẹnu ọna abawọle igbo ẹrujẹjẹ naa ni akọle kan wa to n se apejuwe ọna sinu igbo ọhun.

Oke Langbodo:

Bakan naa ni Oke Langbodo wa ninu Igbo Olodumare , ara igi kan si ni wsn so akọle to n juwe ọna sori oke naa si.

Irin arinwọdi si ni ki eeyan to gun oke yii, eyi ti kii se eremọde rara.

Ere Baba Onirungbọn yẹukẹ to n gbe ibi gegele okuta:

Koda, baba naa fi igi kan hanu to dabi ikoko taba, to si joko dabu ẹsẹ rẹ sori ara wọn.

Apata Adimula:

Ẹsẹ bata to to mẹtalelaadọrin ni eeyan yoo ka ko to de ori Apata Adimula, nibi ti awọn agbaagba meje ti lọ sepade pẹlu Ojola ibinu, tii se olori ejo aye gbogbo, gẹgẹ bo se wa ninu iwe Fagunwa.