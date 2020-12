Inter-family marriage: Wo oríṣìí àrùn márùn ún tí ìgbéyàwó láàrin ìbátan máa ń fà

Amọ, bi o ti wu ki o ri, igbeyawo laarin ọmọ tẹgbọn taburo fun apẹẹrẹ maa n jẹ ki ibaṣepọ to dan mọran wa laarin ẹbi.

Dokita Ibrahim Musa ti ile iwosan ẹkọṣẹ ogun ni ilu kano to jẹ akọṣẹ-mọṣẹ nipa ṣisẹ iwadii lori ẹjẹ ati aarun inu ẹjẹ sọ pe, igbeyawo laarin ibatan ni ewu kiko arun lati ara awọn obi ninu.

Dokita Musa ni arun kan to wọ pọ ninu awọn arun ti igbeyawo laarin ẹbi maa n fa, ni arun foniku-fọlande, taa mọ si sickle cell.

Dokita naa ṣalaye pe iru arun yii yoo maa ran lọ ni ti awọn ọmọ tẹgbọn taburo to ba ni iru ẹjẹ bẹẹ ba si n fẹ ara wọn.

Dokita fikun ọrọ rẹ pe, awọn arun ajogunba kan tiẹ wa ti igbeyawo laarin ibatan maa n fa, eleyi tawọn ẹbi gan an kii ṣaba mọ.

Fun apẹẹrẹ, obinrin to fẹ ọkunrin ibatan rẹ, o ṣeeṣe ki awọn ọmọ to ba bi ni iru arun to wa lara awọn obi ọkunrin naa.