Covid-19 second wave: ''Ìjọba kò tíì pàṣẹ ìlànà ìtakété-síra-ẹni padà nínú BRT la ò ṣe tíì ma tẹ̀le''

Kaka ki ewe agbọn dẹ, niṣe lo n le koko sii. Bẹẹ lọrọ ṣe ri pẹlu ajakalẹ coronavirus ẹlẹẹkeji to n kan ilẹkun bayii lorilẹede Naijiria papaa julọ nipinlẹ Eko.

Gẹgẹ bi akọsilẹ ajọ to n gbogun ti ajakalẹ arun ni Naijiria, NCDC, eeyan to din ọgọrin ni ẹgbẹrun mẹrun(3,820) lo ko arun coronavirus lapapọ ni Naijiria lọsẹ to kọja.