Sex party: Ìjọba gbé ilé ijó oníhòhò tì pa lórí ẹ̀sùn títàpá sí ìlànà àti dẹ́kun coronavirus

Ile ijo naa to wa niluu Paal lorilẹede Belgium di titi pa lọjọ Ẹti to lọ ni deedee ago mẹsan an aabọ.