Tinubu 2023: Àwọn èèkàn ilẹ̀ Yorùbá ń ṣèpàdé ṣáájú dídìbò fún Tinubu ní 2023

Awọn to ṣe agbatẹru eto naa ni yoo jẹ aaye lati kede ipinu awọn to ba fẹ lati to sẹyin agba ẹgbẹ oṣelu All Progressives Congress, Bola Ahmed Tinubu ki wọn lee fi orukọ rẹ ṣọwọ fun ipo aarẹ lọdun 2023.