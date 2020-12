Fibroid: Ǹjẹ́ o mọ pé o le ní oyún ìju tí o kò bá tètè bímọ?

Awọn ile iwosan ikọṣẹ iṣegun oyinbo to wa ni ilu Calabar, Port Harcourt ati Enugu, ni wọn ṣe iwadii naa.

Dokita agba ni ẹka ti wọn ti n mojuto awọn ẹya ara ti obinrin fi n bimọ, Obstetrics and Gynaecology, ni Ile iwosan ẹkọṣẹ iṣegun Fasiti Calabar, Ugwu Brown, sọ fun BBC pe, ìju lo wọpọ ju ninu awọn nnkan to ma n wu ninu ikun obinrin, ni Naijiria.

Awọn nnkan to le fa oyun ìju ninu ikun obinrin:

Oríṣun àwòrán, other

Dokita Brown sọ pe adinku le ba bi awọn obinrin ṣe n ni oyun iju, ti wọn ba le mojuto ilera wọn, nipa mimu adinku ba bi wọn ṣe n jẹ awọn ounjẹ to ni caffeine; tabi dena itọ ṣuga ati ẹjẹ riru, to fi mọ sisanra ju . O si tun ni ki obinrin tete bimọ le ran lọwọ.

Bi oyun iju naa ba ṣe tobi to, iye to jẹ, ati ibi to wa ninu ile ọmọ, ni yoo sọ ami ti obinrin yoo ri.