Ganduje: Gòmìna Ganduje ni yíyọ Sanusi nípò Emir Kano wà fún àtúnṣe ètò oyè jíjẹ ní ìlú Kano

O ni tẹlẹ gan an kii ṣe Sanusi lo tọ si ipo naa, awọn alagbara ijọba nigba naa lo kan fi iyansipo rẹ ṣe ọna ati fi la aarẹ igba naa, Goodluck Jonathan loju.

Gomina Ganduje to sọrọ nibi ifilọlẹ iwe kan nipa aarẹ ana, Goodluck Jonathan ṣalaye kikun nipa iṣẹlẹ naa.

O ni wi pe lasiko ti wọn yan Sanusi Lamido Sanusi gẹgẹ bii Emi ilu Kano loṣu kẹfa, ọdun 2020, lẹyin oṣu meji ti aarẹ Jonathan yọọ nipo gomina banki apapọ Naijiria, oun mọ pe kii ṣe igbesẹ to tọ nigba naa.

Bi o tilẹ jẹ pe o fa ẹtanu rẹ laarin awọn eeyan kan; sibẹ oun ri i gẹgẹ bi igbesẹ to tọ gẹgẹ bi oogun to yẹ ni lilo to dabi ọna abayọ lati wo wahala igba naa.