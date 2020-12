Lagos-Ibadan Expressway: Ọ̀pá afẹ́fẹ́ gáàsì bẹ́ lópópónà márosẹ̀ Ibadan sí Eko

Iroyin to n tẹ wa lọwọ bayii n fiye ni pe ọpa afẹfẹ idana gaasi kan ti bẹ lagbegbe Magboro, nitosi ileeṣẹ iwe iroyin Punch lopopona marosẹ Eko si Ibadan.

Ọga agba ajọ ẹṣọ oju popo loju ọna naa wa ke sawọn ọlọkọ lati maṣe jaya nitori pe wọn ti kan san akọṣẹmọṣẹ to mọ nipa rẹ lati gbe igbesẹ ti ko ni fi jasi ijamba nla miran ti yoo la ẹmi lọ.

Akọroyin BBC News kan to ti de ibẹ ṣalaye pe iye afẹfẹ gaasi to n fẹ jade nibẹ pọ pupọ, bi awọn alaṣẹ ko ba si gbe igbesẹ to ba tọ ni kiakia, afaimọ ki ijamba nla o maa waye nibẹ.