Florence Onwuasoanya: Mo jẹ́ àsejẹ, mo mu àgbo tí kò ṣe e fẹnu sọ kí ń lè gbé ọmọ jó ṣùgbọn...

Florence sọrọ nipa gbigbe lagboole ti ero pọ si ati iṣoro rẹ fun ẹni to n woju Oluwa

Florence Onwuasoanya ni abiyamọ to sọ ohun ti oju rẹ ri to lọwọ ẹjẹ ti oloyinbo n pe ni " Rhesus Negative" ni eyi to fi n sunkun asunrin.