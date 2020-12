Muhammadu Buhari: Femi Adesina tọ́ka sáwọn ẹ̀rí pé kìí ṣe ẹ̀dà ààrẹ ló ń darí Nàíjíríà

Koda wọn ni kii se Buhari ti awọn dibo fun lo wa lori aleefa amọ o ti ku lasiko to se aisan, to si lọ gba iwosan nilu London lọdun 2017.

Kanu ni wọn ti fi ọkunrin kan, to pe orukọ rẹ ni Jubril lati orilẹede Sudan, rọpo aarẹ Naijiria to ni o ti di oloogbe ọhun.

Sugbọn niwọn igba to se pe isọrọ ni igbesi, idi ree ti olugbanimọran fun aarẹ lori eto iroyin, Femi Adesina fi bọ sita lati sọrọ nipa iroyin to n ja rainrain nilẹ naa.

Gbogbo wa to lori ila lati ki aarẹ kaabọ, ti oun naa si n bọ wa lọwọ ni ẹyọ kọọkan, nigba to de iwaju mi lo ni 'Adesina, igba yii ni maa ri ẹ fun igba akọkọ to wọ asọ to dara julọ'."