Funke Akindele: Bukunmi Oluwasina ní ọ̀kan lára àlá òun ló wá sí ìmúṣẹ

Idi ree ti gbajumọ osere tiata lobinrin kan, Bukunmi Oluwasina fi n se jaginni yodo si oore nla kan to wọle tọọ.

Bukunmi, ẹni ti inu rẹ dun dẹyin lori oore naa, ti ko si le e pa a mọra, lo bọ soju opo Instagram rẹ lati kede nipa ifa to wọle tọ ọ fun araye.

Ki ni Funke Akindele se fun Bukunmi to f a ariwo ?

Bukunmi kọ soju opo ayelujara rẹ naa pe gbju-gbaja osere tiata kan, Funke Akindele ti ransẹ si oun , eyi to mu ki inu oun dun kọja aala.

Bukunmi tun fikun pe ọkan lara ala ọjọ pipẹ oun, lo wa si imusẹ wẹrẹ yii, to si seese ko jẹ pe osere-binrin naa ti n da ọfun tolo lati kopa ninu ere tiata pẹlu Funke Akindele tii se agba ọjẹ ninu isẹ naa.

Bukunmi Oluwasina, to sẹsẹ se igbeyawo laipẹ yii, wa ke sawọn ololufẹ rẹ, lati ba ke Halleluyah, nitori oun n jo kiri inu ile ni pẹlu isẹ ayọ ti oun gba naa lọdọ Funke.

Bi o tilẹ jẹ pe ko sẹni to le sọ iru isẹ ti Funkẹ ran si ọdọmọbinrin osere tiata naa to fi n fo fayọ, sibẹ, Bukunmi naa ko se alaye iru oore to jẹ ninu ọrọ rẹ.