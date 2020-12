Baruwa Gas Explosion: Àwọn tó forí sọta ìjàmbá iná ń bẹ ìjọba láti dìde ìrànwọ́

Ọjọ nla ni Ọjọbọ ọjọ Kẹjọ osu Kẹwa ọdun 2020 ti isẹlẹ ibugbamu to fa ina alagbara waye ni adugbo Baruwa nilu Eko.

Awọn eeyan to fi ori sọta isẹlẹ ọpa gaasi to bẹ, eyi to di ijamba ina naa, ti wa n naka aleebu si ijọba ipinlẹ Eko, ti wọn si n fi ẹsun kan wọn pe o pa awọn ti lai da si awọn mọ.