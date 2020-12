Omoyele Sowore: Ẹgbẹ́ aṣòfin Amẹ́ríkà ní ìjọba ń tẹ ẹ̀tọ́ olùdíje ààrẹ́ tẹ́lẹ́ náà lóju

Ẹgbẹ naa ni ijọba ko ni ẹri to daju rara lati ba oludije aarẹ tẹlẹ naa se ẹjọ lori ẹsin idaluru ti wọn fi kan.

Bẹẹ ba gbagbe, Sowore ni ọwọ awọn agbofinro tẹ lọjọ Kẹta osu Kẹjọ ọdun 2019 lori ẹsun o n gbidanwo lati se iwọde kan to pe Revolution Now.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Lẹyin naa ni ijọba gbe asaaju ẹgbẹ Revolution Now ọhun lọ sile ẹjọ lori ẹsun pe o gbimọ lati da omi alaafia Naijiria ru to fi mọ lilu jibiti ati tita abuku aarẹ Muhammadu Buhari.

Amọ ẹgbẹ Amofin Amẹrika ni iti ọgẹdẹ ni awọn ẹsun ti wọn fi n kan Sowore ọhun, ko si to ohun to yẹ ki ijọba apapọ yọ ada si.

Wọn ni pipe fun iwọde alaafia kii se ete lati dijẹ gbajọba, bẹẹ si ni ẹjọ ti wọn n ba Sowore se ti tako ẹtọ to ni labẹ ofin lati sọ ohun to ba wu, pipejọ sibi to wu ati ẹtọ si igbẹjọ lai fi falẹ.