Risikat Azeez: Kaosarat àti Hassanat gba ẹ̀bùn ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ₦1.5m ẹnì kọ̀ọ̀kan lọ́dún

Ojo iranlọwọ to n rọ fun tọkọ taya Risikat ati Abdulwasiu Dada, ti iyawo rẹ jẹ oloju buluu ko tii dawọ duro.

Lẹyin osu diẹ ti ọrọ naa ja rain-rain wọn pada so yigi fun tọkọ taya naa, ti aya gomina si gba ile fun wọn pẹlu silu Ilorin lati maa gbe.

Bakan naa ni aya gomina Kwara fi awọn ọmọdebinrin mejeeji naa sile iwe to jẹ ọkan lara awọn ile ẹkọ to dara julẹ ni ipinlẹ Kwara.

Amọ akọtun oore to tun wọle tọ idile naa bayii ni ti ẹbun ẹkọ ọfẹ ti oludasilẹ ile iwe wọn fun awọn ọmọbinrin meji ti tọkọtaya Dada bi.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Nigba to n fidi iroyin ayọ naa mulẹ fun BBC Yoruba, ọkọ iya Kaosara oloju buluu, Abdulwasiu ni lootọ ni oriire naa wọle ti idile oun.

O ni iyawo gomina Kwara lo mu awọn ọmọdebinrin naa lọ sile ẹkọ aladani Roemichs International School nilu Ilorin to jẹ olowo nla, eyi ti arabinrin Jumoke Harb da silẹ.

Awọn akẹkọọ ile ẹkọ Roemichs yii ni wọn se idanwo fun lati figa gbaga, ki wọn le mọ akẹkọọ to pegede fun ẹbun ẹkọ ọfẹ naa, ti o to miliọnu kan abọ naira niye fun akẹkọọ kọọkan.

Lẹyin idanwo naa, akẹkọọ mẹrin lo yege lati janfaani eto ẹkọ ọfẹ naa nile ẹkọ girama ati ti alakọbẹrẹ to wa ninu ọgba ile ẹkọ naa

Risikat Azeez: Ìyá àti bàbá ọmọ olójú búlù tí parí ìjà- wọ́n fẹ́ tún yìgì so

Ninu ọrọ rẹ, Ahmed wa sapejuwe ileẹkọ Roemichs gẹgẹ bii ile ẹkọ to wa lara awọn ibudo ikẹkọọ to ni akọsilẹ eto ẹkọ to pegedejulọ.