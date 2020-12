Yeye Olokun of Lagos Omolara Fasola Fanimokun: Ilé Mùsùlùmí la bí mi sí, mo kéwú, mo ṣe wò

Yeye Omolara Fashola to tun jẹ amofin nipa ọrọ oju omi ṣalaye bo ṣe yan lati di yeye Olokun leti okun eyi ti ọpọlọpọ maa n pe ni Yemoja nilẹ Yoruba.

Ohun to yan laayo bayii dabii pe aṣa diran ni tori gẹgẹ bi Yeye ṣe sọ fun BBC Yoruba, ati ile baba ati ile iya rẹ ni wọn.

Lasiko ọkan lara ijọsin rẹ leti okun, o ba BBC Yoruba sọrọ lorii bi o ṣe jẹ ọmọ Musulumi to tun lo ogun ọdun ni ṣọọṣi gẹgẹ bii Kristẹni ati Wolii ijọ kan ko to wa gba ibi to ni ori da a lọ eyi tii ṣe bibọ okun.