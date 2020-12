Survival fund: Èyí ni owó ìrànwọ́ #IGotSurvivalFund tí ìjọba àpapọ̀ ń fún àwọn ọmọ Nàìjíríà nítorí àjàkálẹ̀ àrùn Covid-19

Atẹjiṣẹ naa yoo bẹrẹ pẹlu koko ọrọ ori ayelujara naa, orukọ ẹni to janfani rẹ, orukọ ileeṣẹ rẹ, ibi ti ileeṣẹ naa wa nọmba idanimọ, ati "I am a beneficiary of Survival Fund. Thank you Federal Govt."