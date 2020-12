Bishop Kukah to Buhari: Buhari ti fi ìran Nàìjíríà rúbọ fún Árẹ̀wá

Kukah sọ eyi ninu atẹjade iwe ikini rẹ fun ọdun keresimesi to pe akọle rẹ ni A Nation in Search of Vindication.' O ni Naijiria wa ninu okunkun birimu labẹ akoso aarẹ Buhari, ati pe o ṣe pataki ki aarẹ ṣalaye nkan to wa ni idi itajésilẹ ojoojumọ nitori eto abo to mẹhẹ.