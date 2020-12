Nollywood Yoruba: Allwell Ademola ní ara ọ̀nà àti máa dá aráàlú lárayá ló mú kí òun máa ṣe ọjọ́ ìbí 35 lọ́dọọdún

Ni ohun to faa ti oun fi maa n ṣe ọjọ ibi karundinlogoji lọdọọdun ko ju wi pe oun fẹ maa mu inu awọn eeyan dun.

O ni itan sọ fun oun pe bi oun ṣe da iya oun laamu ninu oyun lo mu ki iya oun pariwo All is Well, iyẹn ni pe "O dara".