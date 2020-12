Mercy Aigbe: Ara ń ta mí lórí bí Èṣù ṣe dojú kọ ìgbéyàwó tó ń dàrú lójoojúmọ́

Ilumọọka osere tiata nni, Mercy Aigbe ti sọrọ nipa igbeyawo ati iha to kọ si.

Osere tiata naa, to sọrọ naa loju opo Instagram rẹ tun ni oun sẹsẹ gbe sinima kan jade ni to da lori igbeyawo, eyi to gbe akọle rẹ ni 'Ki ni Igbeyawo'.