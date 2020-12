Third Mailand Bridge: Ìjọba àpapọ̀ yóò ṣí afárá Third Mainland Bridge lẹ́yìn tó tìí pa lóru ọjọ́ Kérésìmesì

Lati oṣu keje ọdun 2020 ni wọn ti bẹrẹ iṣẹ atunṣe lori afara Third Mainland Bridge ti wọn si kọkọ ni yoo gba oṣu mẹfa ki wọn to pari rẹ ki wọn to sun un siwaju pẹlu oṣu kan leyi to tums si pe oṣu keji ọdun 2021 ni iṣẹ atunṣe lori rẹ yoo pari, dipo oṣu kini ọdun 2021.