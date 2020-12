1976 military coup in Nigeria: Obasanjo ní Olu Bajowa ló dóòlà ẹ̀mí òun lọ́wọ́ ikú ọlọ̀tẹ̀ láìmọ̀

Aarẹ orilẹede Naijiria tẹlẹri, Ọgagun Oluṣẹgun Obasanjọ, ti salaye bo ṣe jajabọ lọwọ ogun iditẹ gbajọba to waye lọdun 1976, ti ọgagun Buka Dimka dari rẹ.

O sọ ọrọ yii lasiko ayẹyẹ ọjọ ibi ọgọrin ọdun Olu Bajọwa to waye ni ilu Igbotako, ni ijọba ibilẹ Okitipupa, ni ipinlẹ Ondo.

Aarẹ orilẹede Naijiria tẹlẹri, Ọgagun Oluṣẹgun Obasanjọ wa sapejuwe Bajọwa gẹgẹ bi ẹni to ni irẹlẹ ọkan, to si n bọwọ fun agba.

Eyi lo mu ki n tẹsẹ duro de, to si jẹ ki n pẹ ju asiko ti mo maa n jade kuro ninu ile lọ, owurọ ọjọ naa ni Dimka ṣọṣẹ."

Obasanjo fikun pe nigba ti Bajọwa de, to si beere pe oun fẹ sọ ọmọ tuntun naa ni orukọ oun, o ni oun fun aṣẹ lati lo orukọ oun.

"Nitori naa mi o gba ọna ti mọ ma n gba nitori mo ti pẹ, awọn sọja naa si ṣẹsẹ kọlu Reinumuje to gba ọna ti mo maa n gba tẹlẹ, wọn ro wi pe emi ni mo wa ninu ọkọ naa.'

Wọn yinbọn lu ọkọ rẹ, wọn si pa Murtala Muhammed ninu iditẹ-gbajọba to waye ọhun, bi Bajọwa ṣe gba mi la lọwọ awọn aṣekupani niyẹn.''

Baba Obasanjọ tun sapejuwe Olu Bajọwa gẹgẹ bi ẹni to jẹ akinkanju ologun, to si saaju ọwọ kọkanla ikọ ọmọ ogun ilẹ wa, 11 battallion, lasiko ogun abẹle to waye lorilẹede Naijiria.