2020 in Retrospect: Ajibade Babalade, Michael Ojo, Razak Oyadeyi wà lára àwọn tó kú lọdún yìí

Ọdun 2020 lamilaka, to si jẹ ọdun manigbagbe paapa julọ pẹlu ajakalẹ arun Covid-19 to ṣọṣẹ jakejado agbaye.

Lorilede wa Naijiria, a mọ riri ajakalẹ yii lara pẹlu awọn eeyan ti iku mu ẹmi wọn lọ nitori ajakalẹ arun Coronavirus naa, eyi to tun mu ki idenukọlẹ ba eto ọrọ aje titi di akoko yii.

Díẹ ree ninu awọn alaisi ta le tọka si:

Ajibade Babalade:

Babalade, to jẹ ẹni ọdun mejidinlaadọta ṣe aarẹ diẹ, ti won sì gbé lọ sí ilé ìwòsan agba fasiti Ibadan, UCH níbi to padà ku si.

Ajibade jẹ ogbontarigi agbẹ́yìn to soju Naijiria ninu ikọ Super Eagles, to si ba wọn gba ife ẹyẹ bàbà lọdun 1992 ninu idije AFCON to waye ni Senegal.