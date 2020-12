Cute Abiola: Mo ti n gbá agbẹjọ́rò mí sọ̀rọ̀ láti gbé ìgbésẹ̀ òfin lórí ẹ̀ṣùn náà

Boya eyi lo mu ki ọmọbinrin kan, Victory Omogiate fi n leri leka pe oun le gba ẹmi ara oun nitori ijakulẹ ifẹ to ba pade lati ọdọ gbajumọ adẹrinposonu kan lori ayelujara, Cute Abiola.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

"Kii se pe o fi tipa ba mi lopọ amọ o dibọn bi ẹni pe o nifẹ mi, o si ti pẹ ju fun mi ko to ye mi pe o kan n lo mi ni.

Lootọ n ko ni ẹri to daju lọwọ nitori mo ti pa ọpọ itakurọsọ wa loriayelujara rẹ, ti mo si ro pe sise bẹẹ yoo jẹ ki n tete gbagbe rẹ ati awọn nnkan to sẹlẹ laarin wa."

Victory ni ki ẹnikẹni mase da oun lẹjọ nitori wọn ko mọ isoro ti oun n la kọja lati bi ọdun kan sẹyin, to si tun fi aworan ti oun ati Cute Abola ya soju opo Twitter rẹ́, lasiko ti ọrọ wọn wọ.

O ni "Nigba ti Abiola fi atẹjisẹ ransẹ si mi, ẹnu ya mi, tori oju opo Instagram mi la ti kọkọ bẹrẹ nibi to ti ni oun fẹ maa ba mi jade.

Bi o tilẹ jẹ pe mo lọ tikọ saaju lati gba fun, amọ nigba to ya mo fun ni nọmba mi, ta si bẹrẹ si ni sọrọ lọsan loru, to si n yọ mi lẹnu pe oun fẹ ba mi dọrẹ pọ."

Victory fikun pe oun ati adẹrinposonu naa bẹrẹ si ni ajọsepọ, ọjọ kan si wa to dabi ẹni pe oun tabuku ara oun nipa gbigbe nnkan ọkunrin rẹ sẹnu lasiko ti awọn n sere ifẹ, bẹẹ lo tu omi nnkan ọkunrin si oun lẹnu.

Ọmọbinrin naa ni lẹyin ti Cute Abiola ti seleri aye ati ọrun fun oun, lo wa ja oun ju silẹ, lẹyin to ti lo oun tan.

"Ko si to ba mi ni ajọsepọ, ni mo ti sọ fun pe emi kii se oninabi, amọ to seleri fun mi pe oun ko ni ja mi kulẹ laelae."

Victory ni ọrọ bi Cute Abiola yii se ni afẹsọna naa gbọdọ jẹ irọ nla, bẹẹ si ni to ba sẹ pe irọ ni oun n pa, oun setan lati gbe awọn aworan ihoho rẹ to wa lori foonu oun sita.

Iha wo ni Cute Abiola kọ sawọn ẹsun naa?

Nigba to n ba wa sọrọ lori isẹlẹ naa lorukọ onibara rẹ, agbẹjọro fun Cute Abiola, Amofin Fatai Adebanjo ni ẹsẹ ofin ni awọn yoo fi yanju ọrọ naa.

"Onibara mi sẹsẹ fi ọrọ naa to mi leti ni, a si ti n fẹ gbe igbesẹ to tọ sofin lori rẹ, bi a ba si fẹ gbe igbesẹ ofin, ko yẹ ki onibara sọ ọrọ kankan lori ayelujara lori rẹ."

"Awọn ọrọ ti obinrin yi sọ, tawọn ọjọgbọn ba gbe yẹwo, ejo lọwọ ninu, to si foju han pe ọmọbinrin yẹ sa pamọ sawọn abẹ ika kan, a si ti fala sawọn ọrọ kan ti ọmọbinrin naa sọ, eyi to fihan pe ọrọ rẹ ko rinlẹ to."