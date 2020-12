Kidnapping in Nigeria: Arìnrìnàjò kan ṣàlàyé bí orí ṣe ko yọ lọ́wọ́ ajínigbé

Remi Oladoye, ẹni to salaye bii isẹlẹ naa se waye fun BBC Yoruba ni, ti kii ba se ọpẹ Ọlọrun ati ti awakọ to wa ọkọ ti oun wa, boya isẹlẹ buruku ko ba waye tabi ki oun se ọdun tuntun ni akata awọn ajinigbe.

O fikun pe, agbegbe ilu Erinmo Ijesa si Iwaraja ni ọkọ awọn de lọjọ Aje ana, ni deede aago meje si meje aabọ, to fi se alabapade isẹlẹ ijinigbe to n waye lọwọ lagbegbe naa.

"A ri pe ọkan lara awọn mọto to wa niwaju wa duro lojiji, tawọn gende agbebọn to jade lati inu igbo tiiki to wa laarin ilu mejeeji yii si yọ ibọn sawọn ero to wa ninu mọto naa.