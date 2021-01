Oyo SSG Office Burgled: Ìjọba Oyo dúnkookò mọ́ iléeṣẹ́ tó bá gbé ìròyìn èké síta

Ijọba Oyo sẹ lori iroyin to ni adigunjale fọ ọọfisi akọwe ijọba:

"Awọn ileesẹ iroyin to gbe iroyin naa ni wọn ko se iwadii to yẹ nipa isẹlẹ naa, ki wọn to gbe sita, eyi to mu ki wọn kuna ninu ojuse wọn lati maa gbe iroyin ododo sita."