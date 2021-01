Oyo kidnappings: Àwọn ajínigbé ṣekú pa ọmọ ọdún mẹ́sàn án méjì, àti obìnrin kan, wọ́n tún jí dókíta gbé lágbègbè Ibarapa nipinlẹ Oyo

Oríṣun àwòrán, The telegraph

Eeyam mẹta lo di oloogbe ni ilu Igboọra ni ipinlẹ Ọyọ lasiko ti awọn ajinigbe ṣọṣẹ nileepo Subawah Oil filling station to wa lagbegbe opopona Idere.

Ọga agba ile epo naa, Arabinrin Sherifat Adisa wa lara awọn ni awọn ajinigbe naa ji gbe ls si ibi ti ẹnikẹni ko mọ ki wọn to wa ri oku rẹ lẹsẹ o gbeji kan ni ọjọ Aiku.

Olugbe ilu naa kan ṣalaye fun awọn oniroyin pe awọn to faragbọta naa wa lara awsn to pẹlu arabinrin Sherifat lati sa asala fun ẹmi wọn ni alẹ ọjọ Abamẹta ti wọn ni iṣẹlẹ naa ṣẹlẹ.

Arabinrin to faragbọta naa ni wọn sọ pe o n bọ pẹlu awọn ọmọ meji lati ilu Igboọra wa si Idere ki ọlọkada to n gbe wọn bọ to ja wọn silẹ lẹgbẹ titi lati lee ra epo ni ile epo naa nibi ti ọta ibọn ti ba wọn.