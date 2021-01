Oyo Insecurity: Kí lo dé tí ìpànìyàn, ìjínigbé, ìdigunjalè ń peléke síi lábẹ́ Gómìnà Makinde

Ileeṣẹ ọlọpaa nipinlẹ Oyo sọ pe awọn n wa afurasi to ku ti wọn lọwọ si ipaniyan oniṣowo obinrin kan ati awọn ibatan rẹ meji ni Ibarapa.

Olugbenga Fadeyi to fi ọrọ yi to awọn oniroyin leti ninu atẹjade kan,sọ pe ọrọ ipaniyan yi ti to Kọmisana Oyo, Nwachukwu Enwonu leti ati pe iwadii n tẹsiwaju.