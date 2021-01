DNA Paternity:Tó bá wáyé pé ẹ kò mọ ẹni tó lọmọ, ohun tí àwọn àgbààgbà Yorùbá máa ń ṣe rèé

Araba awo ilu Osogbo, Oloye Ifayẹmi Ẹlẹbuibọn ti da si Ọrọ DNA to gba igbooro kan lori iṣẹlẹ ka gbọmọ ọba fun Oṣun to n waye laarin lọkọlaya .

Ninu ifọrọwerọ pẹlu BBC agbaọjẹ ede ati aṣa Yoruba yi ti lawa lọyẹ lori oun taa ṣe nilana ti Yoruba ti a ba fura si pe awọn ọmọ to wa lọọdẹ wa kii ṣe ojulowo ọmọ ọkọ.

Elebuibon ṣalaye pe lootọ ni obinrin maa n mọ ẹni to bimọ fun ṣugbọn to ba ṣẹlẹ pe irin ẹsẹ obinrin ko mọ, awọn mọlẹbi tabi ọkọ fun ara rẹ le fi tibilẹ tọ pinpin ẹni to lọmọ.