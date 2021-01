NERC Electricity Tariff: àfikún owó iná 'tariff' làti N2 sì N4 la ṣé dipo ìdá 50% tàwọn èèyàn n sọ́

Ikede yi lo waye lati ọdọ ajọ to n mojuto ọrọ ina mọnamọna ni Naijiria, NERC.

Loju opo Twitter ileeṣẹ naa ni wọn fi ọrọ yi si ti wọn si ni awọn ko fi kun iye owo tawọn to n jẹ anfaani ina wakati mejila lojumọ n san iyẹn awọn to wa ni akasọ D ati E.

Ni itẹsiwaju alaye ajọ naa wọn ni afikun to waye ko ju alekun lati Naira meji si Naira mẹrin fun Kilowat kan laarin wakati kan fawọn to wa lori akasọ A B C D ati E.