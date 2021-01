Nílùú Ondo, Temitọpẹ ọmọ ẹ̀kọ́ṣẹ́ gbé ọmọ Stella ọ̀gá rẹ̀ àti káàdì ìgbowó ATM rẹ̀ sálọ

Nigba ti ọrọ di ifanfa lẹyin to ji ọmọ ati kaadi igbowo ATM ọga rẹ gbe salọ tan ni ọrọ to han sita pe wọle-wọde ikọkọ n lọ laarin ọkọ Stella ati ọmọ ẹkọṣẹ rẹ naa, Temitọpe, ati pe ololufẹ rẹ ni.

Araabinrin naa ṣalaye siwaju sii pe ni kete ti oun ko ti kẹfin ọmọ ẹkọṣẹ rẹ naa mọ loun ti pe ọkọ oun to mu wa lati ṣalaye fun un ṣugbọn iha ko kan mi ni ọkọ naa n kọ si ọrọ naa, to bẹẹ gẹ to fi jẹ wi pe awọn ara adugbo gan fẹ pawọ pọ luu ni alubami nigba to de.