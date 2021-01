Ritual killers: : Ọwọ́ ọlọ́pàá tẹ afurasí tó gé ojú-ara ọmọdébìnrin ọdún mẹ́fà fún ètùtù ọlà

Ariwo eemọ, irú kileyi lo ṣi n gba ẹnu ọpọ eniyan ni Naijiria, nitori iroyin kan to jade pe awọn eeyan buruku kan gé abẹ́ ọmọbìnrin ọdun mẹfa nipinlẹ Bauchi.

"Nkan akọkọ ni pe ki awọn obi o ma a mojuto ìrìn ọmọ wọn; mọ ibi to wa, awọn to wa nibẹ pẹlu rẹ ati nkan to n ṣe."