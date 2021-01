Nollywood: Ẹ fura o, ẹnìkan ti n fi orúkọ mi ṣe gbájúẹ̀ lórí ayélujára fún Kóló tí mò n tà - Tawa Ajisefinni

Ajisefinni to sọ ọrọ pẹlu ẹ̀dùn ọkan ninu fidio kan to fi si ori ayelujara Instagram rẹ sọ pe o jẹ ibanujẹ fun oun pe ẹnikan ń parọ gba owó lọwọ àwọn to fẹ ẹ ra ọja ti oun n ta.