Orisabunmi: Ta ni Gbajúgbajà òṣèré tíátà Yorùbá, Orisabunmi tó jáde láyé?

Gbajugbaja agba oserebinrin, Folake Orisabunmi ti jade laye.Owurọ Ọjọru ni awọn akẹẹgbẹ rẹ kan bi Toyosi Adesanya bẹrẹ si ni ṣe idaro iku rẹ lori ayelujara Instagram wọn.A kò ti fidi igba to ku tabi nkan to pa a mulẹ lasiko ti a kọ iroyin yii, sugbọn ao ma mu ẹkunrẹrẹ iroyin wa fun yin to ba se n tẹ wa lọwọ.