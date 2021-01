Chief (Mrs.) Opral Benson: Ìdí rèé tí Oba Eko ṣe fi Olóyè Opral Benson jẹ Yeye Oge ìlú Eko

Ọpọ eeyan ni ko mọ ohun to mu ki Ọlọlajulọ, Oba Eko nigba kan ri, Oba Adeyinka Oyekan fi Opral Benson jẹ oye Yeye ilu Eko.

Lọdun 1973 ni eto naa waye nibi ti Oba Oyekan to ti waja bayii ti fi Mama Benson jẹ oye.

Mama Benson to ti pe ẹni ọdun marunlelọgọrin bayii di Yeye Oge ilu Eko nitori bi o ṣe maa n mura daadaa nigba naa lasiko ni orilẹ-ede Naijiria ṣẹṣẹ gba ominira.

Oloye Rasheed Gbadamosi, onimọ nipa iṣowo to ti di oloogbe bayii sọ nigba aye rẹ nipa bi Benson ti gbajugbaja pẹlu ara mimu ati oge ṣiṣe nigba to fi wa ni sangoode.

Koda. Oloye Gbadamosi kọ ọrọ apilẹkọ nipa Mama Benson nigba to pe ọgọrin ọdun loke eepẹ.

Ninu ọrọ rẹ, Oloye Gbadamosi ṣalaye pe ''lẹyin to ṣe igbeyawo tan pẹlu Oloye T.O.S. Benson, ti o si fi Liberia orilẹede abinibi rẹ silẹ wa si ilu Eko, o di ẹni aji tana wo laarin ọdun mẹrin ni Naijiria.''

Opral Benson pe ọdun marunlelọgọrin laipẹ yii, ṣugbọn ko tiẹ da bi ẹni to ti pe ọdun marunlelọgọrin loke eepẹ.

Opral Benson gboge de bi pe o da ileeṣẹ iṣaraloge, Chic Afrique Beauty Company Ltd. silẹ.

Benson bẹrẹ ileewe nile iwe alakọbẹrẹ AME to wa ni Arthington ni Liberia ko to lọ si ileewe Arthington Central School ati College of West Africa fun ikleewe girama.