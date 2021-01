Trump Mob in US Capitol building: Àwọn olólùfẹ́ Trump ya bo ilé aṣòfin àpapọ̀ l'Amerika, èèyàn mẹ́rin kú, ọlọ́pàá mẹ̀rìnlá farapa

Obinrin kan ti jade laye lẹyin ti wọn yinbọn fun un ni ọrun lasiko rogbodiyan to waye ni ileegbimọ aṣofin orilẹede Amẹrika lọjọru.

Awọn iroyin abẹle nibẹ kọkọ fihan pe awọn oṣiṣẹ adoola ẹmi gbiyanju lati doola ẹmi arabinrin naa ki awọn ọlọpaa to wa fi idi rẹ mulẹ lẹyin wakati diẹ pe arabinrin naa ti ku nipasẹ ọgbẹ ibọn naa.

Awọn aṣofin apapọ orilẹede Amẹrika n joko lati buwọlu esi idibo aarẹ ọdun 2020 ninu eyi ti Joe Biden ti wọle gẹgẹ bi aarẹ, amọṣa awọn oluwọde to jẹ ololufẹ aarẹ Trump to n palẹmọ ati fipo silẹ ya bo gbagede ile aṣofin Capitol ti wọn si bẹrẹ si ni pariwo "Trump la fẹ" ki wọn to fi ipa ja wọ ile naa.