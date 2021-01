Orisabunmi Afeez Owo: "Ẹ bámi bẹ Afeez Ọwọ kó yọ àwòrán mọ̀lẹ́bí mi tó pè ní ti Orisabunmi kúrò lójú òpó rẹ̀"

Mọlẹbi arabinrin kan to ku ni Amẹrika ti Afeez Owo fi aworan rẹ pe ti Orisabunmi ti kesi osere tiata naa ko yọ aworan naa kuro loju opo rẹ.

Afeez Ọwọ fi aworan yi sita soju opo rẹ nipa iku Oriṣabunmi eyi to fi n fa awuyewuye debi pe awọn kan to fi mọ mọlẹbi obinrin to lo aworan rẹ ti n bẹnu atẹ lu.