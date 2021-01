Elon Musk: Owó rẹ jù àpapọ̀ owó Dangote àti àwọn èèyàn 19 míràn tó lówó jùlọ ní Áfíríkà

Ko si ani ani mọ,nilẹ toni to mọ yi, Elon Musk lẹni to lowo julọ lagbaye.

Ipo kini to ṣe pe Jeff Bezos to ni Amazon wa nibẹ tẹlẹ ti di ti Musk bayi iyẹn ẹni to ni ileeṣẹ ọkọ ẹlẹktriki, Tesla.