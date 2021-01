LASU Best Graduating Student: Wo ẹ̀bùn owó gọbọi tí Sanwo-Olu fún akẹ́kọ̀ọ́ tó gba ipò kínní ní fásítì LASU l'Eko

Bẹẹ gẹgẹ lọrọ ri fun ọdọkunrin Shotunde Oladimeji Idris, akẹkọọ ile iwe giga fasiti ipinlẹ Eko, LASU to ṣe ipo kinni ninu gbogbo awọn akẹgbẹ rẹ ti wọn jọ kẹkọọ gboye jade.

Bakan naa ni Gomina Sanwo-Olu tun fun akẹkọọ to pegede julọ ninu awọn akẹkọọ to gboye ẹkeji ni LASU, Olabanjo Olusola Aanu naa lẹbun miliọnu marun un naira.

Olubanjo to kẹkọọ nipa imọ ẹrọ kọmputa gba ipo 5.0 eyi to tumọ si pe gbogbo maaki lo gba tan an.