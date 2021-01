Alaafin: Ààbò ẹ́mí èèyàn jẹ mí lógún ju ayẹyẹ lọ ni mo ṣe sún àjọ̀dún ìgbadé síwájú

Bẹẹ lọrọ ri pẹlu isọri keji ọwọja ajakalẹ arun Coronavirus to tun gbode bayii, eyi to n se akoba feto ọrọ aje, to si tun n se idiwọ fun ọpọ ayẹyẹ ni sise.