Orisabunmi: Elebuibon ní àfọwọ́fà wà lára nǹkan tó n fa Àkúfà nílẹ̀ Yorùbá

Eyi si ti mu ki ọpọ eeyan o ma a beere, paapaa awọn ọmọ ilẹ Yoruba pe, ṣe o ṣe e ṣe ko jẹ Akufa ni ọrọ iku wọn to waye ni tẹle n tẹle yii?

Ọ́na lati wa idahun si iwoye awọn eeyan naa lo mu wa pe baba awo, Ifayemi Elebuibon lati mọ ohun to n jẹ akufa, idi to fi le waye ati ọna abayọ si isoro naa.

Gẹgẹ bi akọsilẹ to wa ni ori ayelujara ifayemisielebuibon.blogspot.com, Akufa ni ki iku aitọjọ o waye lera-lera lẹyin iku eeyan kan ninu ẹbi kan, agboole tabi ilu.

Ọmọbinrin Araba ilu Oṣogbo, Oloye Ifayẹmi Ẹlẹbuibọn, ni Ifayẹmisi Ẹlẹbuibọn to ni oju opo ayelujara naa.

O ni igbagbọ Yoruba ni pe, ẹni to kọkọ ku naa ko da kú, ṣugbọn o fa awọn eeyan mii dani lati sin in lọ si ọrun.

Oloye Ifayẹmi Ẹlẹbuibọn, lasiko to n ba BBC Yoruba sọrọ ninu ifọrọwanilẹnu kan woye pe, o ṣe e ṣe ko jẹ akufa ni iṣẹlẹ iku tẹle n tẹle to waye ninu ẹbi gbajugbaja oṣere-binrin naa.

O ṣalaye pe akufa ti wa tipẹ, to ba si jẹ pe ni aye atijọ ni, aṣiri iṣẹlẹ naa yoo ti tu sita, ko to o ṣẹlẹ.

O ni nigba mii, ẹni to kọkọ ku le jẹ pe oun ni okun to so ẹbi ro, ti iran yoo si jade si ẹbi naa pe ki wọn o sẹ etutu ki okun ẹbi naa ma ja. Nitori pe iku ọwọọwọ lo ma n tẹle iku iru eeyan bẹ ẹ.