Nigeria Car Innovator: Olatunde Ibitoye ní ọdún mẹ́ta ní òun fi ṣe ọkọ̀ náà torí ọ̀dá owó

Olatunde, lasiko to n ba BBC Yoruba sọrọ salaye pe ọdun 2016 ni oun bẹrẹ si jo irin mọ irin lati se mọto naa, to si gba oun ni odidi ọdun mẹta ko to pari.