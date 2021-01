LASU Best Graduating Student: Wákàtí kan péré ni mo fi ń kàwé lójúmọ́, èmi kìí ṣe igi ìwé

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ

LASU Best Graduating Student: Wákàtí kan péré ni mo fi ń kàwé lójúmọ́, èmi kìí ṣe igi ìwé

Yoruba ni ọmọ ti yoo ba jẹ asamu, kekere ni yoo ti maa jẹnu samu-samu.

Oladimeji Shotunde, to gba apapọ maaki to ga julọ nile ẹkọ fasiti ipinlẹ Eko, LASU ni akẹkọọ akọkọ ti yoo gba iru maaki to ga bẹẹ ninu itan ileẹkọ naa.

Amọ ohun to ya ni lẹnu julọ ni pe Oladimeji, lasiko to n ba BBC Yoruba sọrọ ni oun ko de ile iyawe-kawe ri lati lọ kawe, ki oun to jẹ akẹkọọ to pegede julọ.

Sotunde, ti baba rẹ jẹ atọkọse, ti iya rẹ si n ta ọja ke ke ke ninu sọọbu kan, fikun pe oun maa n lọ ran baba oun lọwọ lati tun ọkọ se ni sọọbu rẹ.

Àwọn ìtàn mánigbàgbé tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Bakan naa lo tun maa n lọ ẹrọ ata ni owurọ fun iya rẹ to ni ẹrọ ata to fi n pawo wọle, ko to ls sile ẹkọ.

Shotunde ni oun kii se igi iwe nitori wakati kan pere ni oun fi n kawe lojumọ.