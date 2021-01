Orisabunmi: Mọ̀lẹ́bí kan ní kíì ṣe Coronavirus ló pa ẹ̀gbọ́n àti àbúró ìyá òòṣà

Eyi lo mu ki awọn mọlẹbi akinkanju osere tiata lobinrin to di oloogbe, Folake Aremu, ti ọpọ eeyan mọ si Orisabunmi se fesi lori ọrọ to n ja rain-rain lawujọ.

Awọn eeyan miran ni nibi ayẹyẹ kan ti Orisabunmi lọ lọjọ aisun ọdun Keresi, nibi to ti n jo ninu fidio kan to gbalẹ lori ayelujara niwaju olorin ẹmi kan, Esther Igbekele, ni osere tiata naa ti ko arun Coronavirus.

Iroyin naa lo ni awọn apẹrẹ aisan to se Orisabunmi to fi jade laye, ti ko si le mi daadaa ati ikọ to n hu, fi ara jọ arun Coronavirus, to si see se ko ti ko arun naa ran awọn ẹbi rẹ.