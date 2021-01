NIN Registration App: Má lu jìbìtì ayélujára, wo bo ṣe le dá ojúlówó àti ẹbu áàpù NIMC mọ̀

Ajọ to n mojuto iroyin nipa kaadi idanimọ awọn ọmọ Naijiria ti kede laipẹ yii pe, ki awọn ọmọ Naijiria tara sasa lọ gba nọ́mba idanimọ NIN wọn ki wọn ba maa padanu opo ibaraẹnisọrọ wọn.

Amọ pẹlu ikede yi naa ni wọn fi ọna tawọn eeyan yoo fi le ri nọmba yii, paapa fawọn to ba fẹ so nọmba siimu ibaraẹnisọrọ wọn miran mọ eyi ti wọn fi ṣe iforukọsile NIN.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Ohun to fọwọ kan ni lẹmi ni pe, awọn obilẹjẹ eeyan kan ti n fi ayederu aappu sita lati maa fi se ijamba fawọn ti ko ba mọ.

Bawo wa lo se le da appu to jẹ ojulowo mọ?

Arakunrin Olamiji Gabriel ba BBC Yoruba sọ pe, nkan ti ijọba Naijiria se ni pe wọn ti so nọmba siimu onikaluku mọ nọmba NIN rẹ.

O ni awọn to lọ forukọsilẹ lati gba nọmba NIN laipẹ yii yatọ si awọn to ti ni tẹlẹ, wọn beere nọmba BVN wọn lọwọ wọn ki wọn ba le so awọn nọmba yi papọ.